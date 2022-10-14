علاء مرسي يروي ذكريات عمله قهوجي وعامل نظافة ونقاش في "واحد من الناس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

يحل الفنان علاء مرسي، ضيفا ببرنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي عبر قناة "الحياة"، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء الأحد والإثنين.

ويكشف علاء، خلال الحلقة عن أصعب وأهم الأسرار في حياته والتي يعترف بها لأول مرة، وحلمه بتقديم شخصية هتلر، وأول مشهد قدمه كان في استديو 10 بالتليفزيون وذكرياته مع مسلسل "ليالي الحلمية" مع محسنة توفيق وممدوح عبد العليم.

كما يكشف أيضا لأول مرة عن عمله قهوجي في قهوة بالفجالة، وصبي نقاش قبل دخول الفن، وعمله في المدينة المنورة عامل نظافة لمدة سنة ونص.

ويتحدث أيضا عن تجاربه الفنية في المسرح الكويتي، وتجربته بمسلسل "ملف سري" ومسلسل "الليلة واللي فيها".

كما يتحدث علاء مرسي، عن صدمته في وفاة أحمد ابن زوجته ولحظة وداع والدته، وذكرياته مع رحيل الفنان علاء ولي الدين.

يذكر أن برنامج "واحد من الناس" يذاع يومي الأحد والإثنين في تمام الساعة العاشرة مساءً على شاشة قناة "الحياة".