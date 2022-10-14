شكرا لقرائتكم خبر عن هيو جاكمان يعلن عودته لشخصية ولفرين فى Deadpool 3 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاجأ الممثل هيو جاكمان متابعيه وجمهوره بخبر سار بالنسبة إليهم، وذلك حينما أعلن عن عودته لتجسيد دوره الشهير "ولفرين"، الذى لعبه بسلسلة أفلام إكس مان، وذلك من خلال الجزء الثالث لفيلم ديدبول، الذى يقوم ببطولته الممثل ريان رينولدز، وهو الأمر الذى اعتبره كثيرون بمثابة مفاجأة سارة لجمهوره، وفقاً لعدد من التقارير العالمية التى نشرت الخبر.

ويأتى ذلك بعدما عرض أحدث أفلام هيو جاكمان، والممثل فى فيلم THE SON الذى يقوم ببطولته هو ولورا ديرن وفانيسا كيربى وأنتونى هوبكنز، يدور الفيلم حول رجل يدعى بيتر يعيش حياة مليئة بالزخم مع شريكته وطفلهما، ولكن تتحول حياته إلى حالة من الفوضى عندما تظهر زوجته السابقة مع ابنهما المراهق.

فيما ينافس بالمهرجان أيضا فيلم the whale والذى يشهد عودة بريندان فريزر، وهو فيلم الدراما لدارين ارونوفسكى مخرج فيلم Mother الشهير، ويلعب فريزر دور رجل يعانى من السمنة، ويكافح من أجل إعادة التواصل مع ابنته البالغة من العمر 17عاما.

وفي سياق متصل أعلن مهرجان فينيسيا السينمائي عن استضافة اليوم الأوكراني في الثامن من سبتمبر وهذا ضمن مبادرة المهرجان في دورته الـ 79، ومن المقرر أن يتحدث خلال المهرجان السفير الأوكراني في إيطاليا ياروسلف ميلنكي المسؤول عن المؤسسة الوطنية للأفلام في أوكرانيا ومارينا كيدرشيك، مخرجة فيلم " Luxembourg Luxembourg " والذي ينافس خلال المهرجان وآخرين.