حفل لروائع الموسيقار محمد عبد الوهاب بمعهد الموسيقى العربية اليوم

القاهرة - سامية سيد -

يضم البرنامج باقة من أهم أعمال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب التى تعاون فيها مع كبار المطربين منها عندما يأتي المساء، في الليل لما خلي، علي بالي يا ناسيني ، فوق الشوك ، أهواك ، ايه إنكتبلي ، لا مش أنا اللي أبكي ، خايف أقول اللي في قلبي ، ساكن قصادي ، لا تكذبي ، الدنيا غنوه ، اسأل دموع عنيا ، هان الود و العوازل أداء أحمد عصام ، أشرف وليد و أيات فاروق.