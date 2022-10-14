فن ومشاهير

حفل لروائع الموسيقار محمد عبد الوهاب بمعهد الموسيقى العربية اليوم

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القاهرة - سامية سيد -  

يضم البرنامج باقة من أهم أعمال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب التى تعاون فيها مع كبار المطربين منها عندما يأتي المساء، في الليل لما خلي، علي بالي يا ناسيني ، فوق الشوك ، أهواك ، ايه إنكتبلي ، لا مش أنا اللي أبكي ، خايف أقول اللي في قلبي ، ساكن قصادي ، لا تكذبي ، الدنيا غنوه ، اسأل دموع عنيا ، هان الود و العوازل أداء أحمد عصام ، أشرف وليد و أيات فاروق.

 

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 نجوم الاوبرا 

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 نجوم الاوبرا 

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 نجوم الأوبرا 

 

يذكر أن سلسلة حفلات وهابيات تأتى فى إطار دور دار الأوبرا الهادف إلى تنمية الذوق الفنى فى المجتمع والتعريف برواد ورموز النغم العربى، بالإضافة إلى تعريف الأجيال الجديدة بالتراث الفنى الذى شكل جزء مهم من تاريخ ووجدان الشعب المصرى والعربى وتخليداً لأعمال محمد عبد الوهاب.

 

MO Nasa

MO Nasa

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