عمرو سعد يخضع لجلسة تصوير بالأبيض والأسود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشف الفنان عمرو سعد عن أحدث جلسة تصوير خضع لها، عبر حسابه الشخصي على موقع "انستجرام"، واعتمد خلالها تقنية الأبيض والأسود، وظهر فيها بإطلالة مختلفة.

ارتدى عمرو في بعض الصور "بدلة" كلاسيكية وظهر في أخرى مرتديا "بنطلون" جينز.

ويستعد عمرو سعد للمشاركة في الموسم الرمضاني لعام 2023، إذ تردد تعاقده على بطولة مسلسل يحمل عنوان "الأجهر" بالتعاون مع المخرج ياسر سامي، ويعقدان جلسات عمل مكثفة للوقوف على التفاصيل النهائية للشخصية التي يُجسدها، قبل انطلاق التصوير في لبنان وأكثر من دولة أجنبية.

يذكر أن عمرو سعد، شارك مؤخراً في مسلسل "الجسر"، مع نيللي كريم، وأسماء أبو اليزيد، تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج بيتر ميمي، كما عُرض له في رمضان الماضي مسلسل "توبة".