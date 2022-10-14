شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم الرعب Smile يتخطى الـ100 مليون دولار فى 13 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطت إيرادات فيلم الرعب Smile الـ100 مليون دولار فى شباك التذاكر العالمى حول العالمى، حيث وصلت إلى 102 مليون و305 آلاف دولار بشباك التذاكر حول العالم، منذ طرحه يوم 30 سبتمبر الماضى، العمل الجديد من إنتاج شركة Paramount Pictures.

وانقسمت إيرادات الفيلم بين 55 مليونا و505 آلاف دولار بـ دور العرض الأمريكية التي وصل عددها إلى 3645 دار عرض، و46 مليونا و800 ألف دولار بـ شباك التذاكر حول العالم.

وتدور أحداثه حول طبيبة تدعى (روز كوتر) وبعد مشاهدة حادثة غريبة ومؤلمة لمريض، تبدأ الطبيبة مواجهة أحداث مخيفة لا يمكنها تفسيرها، ويجب على (روز) مواجهة ماضيها المزعج من أجل البقاء على قيد الحياة والهروب من واقعها الجديد المرعب.

الفيلم من تأليف وإخراج باركر فين، وبطولة كل من: سوزي بيكون، كايل جالنر، جيسي تي آشر، كيتلين ستاسي، وتبلغ مدته نحو ساعتين. وأخرج باركر فين من قبل فيلمين قصيرين هما Laura Hasn't Slept وThe Hidebehind.

حقق فيلم Smile فور عرضه الافتتاحى فى دور السينما الأمريكية 8.2 مليون دولار من 3645 قاعة عرض، فيما بلغت ميزانيته 17 مليون دولار فقط، مما يؤكد أن الفيلم سيحقق أرباحا مرتفعة للغاية.

وكتبت الناقدة لوفيا جياركي في هوليوود ريبورتر عن فيلم smile: عمل مروع عن روح شيطانية تلتصق بصدمات ضحاياها.