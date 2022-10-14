شكرا لقرائتكم خبر عن المركز القومى للمسرح يناقش دور الفن فى التنمية المجتمعية الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير ياسر صادق ندوة بعنوان "دور الفن فى التنمية المجتمعية ومكافحة الفساد وإقامة حياة كريمة" فى تمام الساعة السابعة مساء الاثنين المقبل 17 أكتوبر الجارى بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة، وذلك فى إطار خطة المركز للمشاركة في تفعيل المبادرة العالمية لمكافحة فساد التعليم وتمكين الشباب "جريس"، تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج الكبير خالد جلال.

يتحدث في الندوة الفنان القدير محمود الحديني، والدكتور محمد ندا، الدكتور أحمد مجاهد أستاذ ورئيس قسم الدراما والنقد المسرحي بكلية الآداب جامعة عين شمس، والدكتور محمد حسن غانم أستاذ علم النفس بكلية الآداب بجامعة حلوان، ويدير الندوة الكاتب المسرحي عماد مطاوع.