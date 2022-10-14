شكرا لقرائتكم خبر عن هنادى مهنى ضيفة شرف مسلسل "سيب وأنا أسيب" مع هنا الزاهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تظهر الفنانة هنادى مهنى كضيفة شرف ضمن أحداث مسلسل "سيب وأنا أسيب" للنجمة هنا الزاهد، والمكون من 10 حلقات، والذى يتواصل تصويره حالياً في العاصمة اللبنانية بيروت، حيث صورت هنادى مشاهدها في العمل والتي جمعتها بأحمد السعدنى ومحمود البزاوى.

"سيب وأنا وأسيب" اسم مؤقت للمسلسل ومقرر تغييره خلال الفترة المقبل، وهو تأليف رنا أبو الريش وإخراج وائل إحسان وبطولة هنا الزاهد، وأحمد السعدنى، ساندى على، محمود البزاوى، آية سماحة، محمد جمعة، أحمد سلطان، دنيا سامى، عارفة عبد الرسول، محمود السيسى وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في إطار اجتماعى كوميدي.

وكان آخر أعمال هنادى مهنى مسلسل "مكتوب عليا" مع النجم أكرم حسنى والذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، وشارك في بطولة العمل أيتن عامر، عمرو عبد الجليل، هلا رشدى، حنان سليمان، محمد طعيمة، إسماعيل فرغلى، محمود السيسى، هنا زهران، أحمد عثمان، عزت زين، عزة لبيب، ياسمين عادل وضيوف الشرف أحمد فهمى، محمد ممدوح، هنا الزاهد، هشام ماجد، سامية الطرابلسى، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد وبيومى فؤاد وتأليف إيهاب بليبل وإخراج خالد الحلفاوى.

كما ظهرت هنادى مهنى كضيفة شرف بشخصيتها الحقيقة في مسلسل "الكبير أوى 6" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، مصطفى غريب، حاتم صلاح، عبد الرحمن ظاظا، سما إبراهيم، ليلى عز العرب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وضيوف الشرف حمدى الميرغنى، نرمين الفقى، وشيرين رضا، وأسماء جلال، وهنادى مهنى، وفتحى عبد الوهاب، وسليمان عيد وآخرين وتأليف مصطفي صقر ومحمد عز الدين إخراج أحمد الجندى.