نجلاء بدر تنشر صورا جديدة.. والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الفنانة نجلاء بدر جمهورها ومتابعيها صورا لأحدث إطلالاتها أثناء قضائها نزهة في إحدى الدول، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

وعلقت نجلاء بدر: "يوم في حياتي"، وأضاف أحد المتابعين تعليقا: "عطلة سعيدة"، وعلق آخر: "انت فراشة رقيقة".

جدير بالذكر أن الفنانة نجلاء بدر شاركت في مسلسل "بابلو"، الذي عُرض رمضان الماضي، من تأليف حسان دهشان، إخراج محمد عبدالرحمن حماقي، بطولة حسن الرداد وسوسن بدر ومصطفى فهمي ومحمد جمعة وسلوى عثمان ورشوان توفيق وصلاح عبدالله.