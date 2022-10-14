عمرو مصطفى يطرح أغنية "سيبوه" رابع أغاني ألبومه الجديد "غيرك مين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

يستعد الفنان عمرو مصطفى، اليوم الجمعة، لطرح أغنيته الجديدة "سيبوه"، وهي رابع أغاني ألبومه الجديد التي تحمل اسم "غيرك مين"، وذلك عبر قناته الرسمية على "يوتيوب".

وروج عمرو، للأغنية من خلال نشر البوستر الخاص بالأغنية، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، وعلق: "سيبوه الجمعة على يوتيوب وجميع المنصات".

وطرح عمرو مصطفى، مؤخرا 3 أغاني من ألبومه الجديد "غيرك مين"، وهم: أغنية "إلا أنا" وهي من كلمات مصطفى إسماعيل وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع Luis Robisco، وأغنية "رقصة" من كلمات مصطفى ناصر وألحان عمرو مصطفى وتوزيع Emre.

فيما كانت آخر أغانيه "هيجاريه" وهي من كلمات مصطفى ناصر وألحان عمرو مصطفى وتوزيع Luis Robisco.