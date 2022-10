شكرا لقرائتكم خبر عن منافسة بين هارى ستايلز وتايلور سويفت بعد طرح قائمة جوائز MTV EMAs والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد هذا العام منافسة العديد من النجوم فى حفل جوائز MTV EMAs بعد أن تم الإفراج عن قائمة المرشحين للجوائز فى جميع الفئات المختلفة، وتضم القائمة العديد من النجوم العالميين كالمغنية تايلور سويفت، المغني هاري ستايلز، المغنية نيكي ميناج،ويستطيع المعجبين بدأ التصويت حتى 9 من نوفمبر المقبل.

وتضم قائمة جوائز حفل MTV EMAs 19 فئة متنوعة، ونعرض لكم أكثر الفئات شهرة والمرشحين في كل فئة..

فئة أفضل أغنية تضم كل من:

هاري ستايلز عن أغنية As It Was.

ليزو عن أغنية About Damn Time.

نيكي ميناج عن أغنية Super Freaky Girl.

روزاليا عن أغنية DESPECHÁ.

باد باني عن أغنية Me Porto Bonito.

فئة أفضل فيديو تضم كل من:

فرقة بلاك بينك عن فيديو أغنية Pink Venom.

دوجا كات عن فيديو أغنية Woman.

هاري ستايلز عن فيديو أغنية As It Was.

كندريك لامار عن فيديو أغنية The Heart Part 5.

نيكي ميناج عن فيديو أغنية Super Freaky Girl.

تايلور سويفت عن فيديو أغنية All Too Well .

فئة أفضل فنان تضم كل من:

أديل.

بيونسي.

هاري ستايلز.

نيكي ميناج.

روزاليا.

تايلور سويفت.

فئة أفضل تعاون تضم كل من:

باد باني عن أغنية Me Porto Bonito.

دافيد جيتا و بيبي ريكسا عن أغنية I'm Good.

دي جي خالد و ليل بيبي عن أغنية STAYING ALIVE.

ميجان ذا ستاليون و دوا ليبا عن أغنية Sweetest Pie.

بوست مالون دوجا كات عن أغنية I Like You (A Happier Song).

شاكيرا و راو أليخاندرو عن أغنية Te Felicito.

تييستو و أفا ماكس عن أغنية The Motto.

فئة بث مباشر تضم كل من:

كولد بلاي.

إيد شيرين.

هاري ستايلز.

كيندريك لامار.

ليدي جاجا.

ذا يكند.

فئة أغاني البوب تضم كل من:

بيلي إيليش.

ليدي جاجا.

إيد شيرين.

هاري ستايلز.

ليزو.

تايلور سويفت.

فئة أفضل فنان جديد تضم كل من:

بيبي كيم.

دوف كاميرون.

جايل.

فرقة Seventeen.

ستيفن شانسيز.

تيمز.

فئة أفضل فرقة كورية تضم كل من:

BTS

BLACKPINK

ITZY

SEVENTEEN

TWICE

LIZA

فئة أفضل مغني لاتيني تضم كل من:

أنيتا.

باد باني.

بيكي جي.

شاكيرا.

روزاليا.

جي بالفين.

فئة الفنان الأكثر شهره تضم كل من:

فرقة BTS.

فرقة BLACKPINK.

هاري ستايلز.

ليدي جاجا.

نيكي ميناج.

تايلور سويفت.