صدمة في الوسط الفني اللبناني .. هذا الفنان يعلن الاعتزال: “أفضل الفن في العتمة”

كتب امير فتحي في الجمعة 14 أكتوبر 2022 02:47 صباحاً - أثار الفنان اللبناني يوري مرقدي صدمة في الوسط الفني اللبناني بعد اعلانه، يوم الخميس، اعتزاله الغناء والتمثيل نهائيًا؛ لعدم رضاه عن الوضع الحالي للوسط الفني.

وكتب مرقدي عبر حسابه الشخصي في “إنستغرام”، “عندما يصبح الفن طريقة للتخلص من سوائل الكلية.. أفضل الفن في العتمة”، وعلق قائلا بالانكليزية “I’M OUT”.

ولم يقدم الفنان اللبناني تفاصيل إضافية حول دوافع وأسباب اعتزاله الفن.

يذكر أن يوري مرقدي دخل إلى عالم الغناء من خلال أغنيته الشهيرة (عربي أنا) التي أكسبته شهرة كبيرة، والتي صارت الأغنية الرئيسية لأول ألبوماته. كما له ثلاثة ألبومات أخرى، وهي: حبس النساء، بحبك موت، يا قاسية، ثم توقف عن الغناء تمامًا حتى عاد في عام 2011 بأغنيته المنفردة (حدا مش أنا).

أما عن السينما فقد كانت تجربته التمثيلية الوحيدة أمام الفنانة حنان ترك في فيلم “الحياة منتهى اللذة”.

وقد أثار اعلان مرقدي موجة من الجدل بين ساخر حيث كتب احدهم “الغريب انه اغلب التعليقات مسخرة و طبيعي من جيل مراهق مش فاهم إمبارح شو صار .. #يوري_مرقدي قدم فن محترم وأغاني كسرت الارض من ٢٠٠١ لـ ٢٠٠٦ .. قدم فن خارج الصندوق وخارج المألوف بوقتها”.