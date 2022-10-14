شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الذكرى الثانية لرحيل الفنان محمود ياسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر، اليوم الجمعة، الذكرى السنوية الثانية على رحيل الفنان الكبير محمود ياسين أحد رموز المسرح والسينما، والصوت المميز العاشق المتقن للغة العربية، ولد الفنان الكبير محمود ياسين في مدينة بورسعيد ، يوم 2 يونيو 1941، وتوفى والده قبل احترافه التمثيل، وأسرته تتكون من 10 أشقاء ترتيبه السادس بينهم.



محمود ياسين محمود ياسين

تخرج محمود ياسين من كلية الحقوق - جامعة عين شمس، عام 1964، وعقب حصوله على ليسانس الحقوق، عمل فترة صغيرة بالمحاماة، شغفه بالفن دفعه للبحث عن فرصة يعبر من خلالها عن نفسه وأول أجر له في فيلم (شيء من الخوف) كان 5 جنيهات والظهور الأول له كان من خلال مشاركة صغيرة بفيلم (3 قصص) الذي أنتج في عام 1968 وجسد شخصية ضابط شرطة بالقصة الأولى، وظهر اسمه بتتر المقدمة باسم (محمد فؤاد يس) وليس محمود.

التقى أول مرة بزوجته الفنانة شهيرة أثناء تصوير فيلم (صور ممنوعة) من إخراج مدكور ثابت في عام 1972. نشأت بينهما قصة حب طويلة على مدار 6 أشهر مدة تصوير الفيلم، انتهت بالخطبة قبل الانتهاء من تصويره، ثم الزواج بعدها بعدة شهور.

محمود ياسين وشهيرة

شغل منصب مدير المسرح القومي لمدة عام واحد ويمتلك رصيدًا فنيًا ضخمًا، حيث قَدّم بمشواره الحافل عدد 150 فيلمًا سينمائيًا، و 10 مسرحيات، وعددًا كبيرًا من الأعمال الدرامية والإذاعية والسهرات التليفزيونية ما بين الاجتماعية والتاريخية تجاوزت الـ90 عملاً وشارك الفنان محمود ياسين في لجنة تحكيم مهرجان قرطاج السينمائي الدولي الثاني عشر بتونس واشترك الفنان محمود ياسين مع الفنانة فاتن حمامة فى ثلاثة أفلام هي الخيط الرفيع 1971، حبيبتى 1974، أفواه وأرانب 1977.

شارك الفنان محمود ياسين فى 6 أفلام بقائمة أفضل 100 فيلم في ذاكرة السينما المصرية حسب استفتاء النقاد عام 1996: الرجل الذي فقد ظله ، شىء من الخوف ، أغنية على الممر ، ليل وقضبان ، على من نطلق الرصاص ، الصعود للهاوية.