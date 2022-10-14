شكرا لقرائتكم خبر عن آن هاثاوى بفستان فضى أثناء الترويج لفيلمها المقبل Armageddon Time والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدت الممثلة الشهيرة آن هاثاوى بإطلالة مميزة للغاية أثناء حضورها فعاليات الترويج لفيلمها المقبل Armageddon Time، والتى تلعب فيه دور شخصية تبلغ سن الرشد ويسلط الضوء على قوة الأسرة وسعى الأجيال إلى تحقيق الحلم الأمريكي.

هاثاوي ظهرت بإطلالة مميزة للغاية من خلال فستان فضى مطرز، خلال فعاليات الحدث الذى أقيم في مدينة نيويورك.



ان هاثاوى

من ناحية أخرى كانت الممثلة آن هاثاوى كشفت العديد من الأسرار حول كواليس دور سيدة الأعمال ريبيكا نيومان في مسلسلها الجديد WeCrashed، أثناء استضافتها ببرنامج The Late Show With Stephen، مؤكدة أن شخصيتها تأثرت كثيراً بالدور التي تجسده ضمن الأحداث قائلة : "الشخصية انعكست على حياتي الخاصة، فمثلاً أصبحت امارس اليوجا بصورة مستمرة".



هاثاوي

كما كشفت الممثلة آن هاثاوي أيضاً أمور حياتها الخاصة خلال حوارها مؤخراً مع مجلة WSJ. Magazine، وأشارت إلى الفترة الصعبة التي قضتها أثناء فترة حملها بسبب مشاكل في الخصوبة والإنجاب، قائلة إنها فضلت عدم مشاركة متابعيها بلحظات حملها مضيفة : "دوماً ما كنت أنظر للأمر أنه مميز ويعتقد الكثيرون أنه سهل، ولكن حينما مررت بالتجربة فالأمر ليس سهلاً مطلقاً وبالتالي فضلت عدم مشاركة المتابعين بتلك اللحظات وكأني اضحك طوال الوقت".