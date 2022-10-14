عمرو سعد يفاجئ جمهوره بـ"لوك جديد" قبل انطلاق تصوير "الأجهر" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

خضع الفنان عمرو سعد، لجلسة تصوير جديدة، ظهر من خلالها بإطلالة مميزة ومختلفة، ليفاجئ من خلالها جمهوره، وذلك قبل انطلاق تصوير مسلسله الجديد "الأجهر".

ويواصل عمرو سعد، التحضيرات النهائية لـ"الأجهر" الذي يخوض به الماراثون الدرامي لشهر رمضان لعام 2023، وذلك بالتعاون مع المخرج ياسر سامي، إذ يعقد جلسات عمل مكثفة للوقوف على التفاصيل النهائية للشخصية التي يُجسدها.

المسلسل يخوض بطولته عمرو سعد ودرة وسارة سلامة، والعمل كتابة ورشة ملوك، وإخراج ياسر سامي، وإنتاج صادق الصباح، الذي يواصل حاليا الإتفاق مع باقي الممثلين للعمل.

وينطلق تصوير مسلسل "الأجهر" لـ عمرو سعد في دولة لبنان، وأكثر من دولة أجنبية.

وكان عمرو سعد، قد بدأ مؤخرًا التحضيرات الخاصة لفيلمه الجديد "الغربان"، ويشاركه كلًّ من محمد علاء وعائشة بن أحمد، بينما تواصل الشركة المنتجة التحضير والتعاقد مع باقي طاقم العمل لبدء التصوير.

يذكر أن، عمر سعد، شارك مؤخراً في مسلسل "الجسر"، مع نيللي كريم، وأسماء أبو اليزيد، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج بيتر ميمي.