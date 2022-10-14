"الملكة".. نادية الجندي تنشر صورة جديدة والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الفنانة نادية الجندي جمهورها ومتابعيها صورا لأحدث إطلالاتها حيث ظهرت مرتدية فستانا ذهبي اللون، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع الصور "انستجرام".

ونالت إطلالة الفنانة نادية الجندي إعجاب جمهورها ومتابعيها، وعلق أحدهم: "الملكة نادية"، وأضاف آخر تعليقا: "برنسيسة".

يذكر أن الفنانة نادية الجندي كُرمت في الدورة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما، وقالت: "أفلامي كتصوير وكحياة وكمعاناة دي كانت عملية صعبة أوي، أفلامي كانت صعبة جدا، كلها أكشن، فيها عنف وسياسية وكانت بترهقني جدا، ومشاعر ودراما قوية، وتحضير وقلق، والحفاظ على المستوى، حكاية صعبة جدا، قلق ليل ونهار".

وتابعت: "بالنسبة لمسلسل سكر زيادة، حسيت إني أنا عايزة أعمل حاجة مختلفة، خصوصا إني عملت كوميدي في خمسة باب، وبونو بونو، لكن ده كان كوميديا اجتماعية كل حلقة فيها رسالة، حسيت أنه مختلف، معايا مدام نبيلة ومدام سميحة، وصادق الصباح المنتج مبخلش على العمل بأي حاجة".

وأضافت: "مهرجان القاهرة للدراما، خطوة جميلة جدا، هتدي فرصة للتنافس على أعمال جيدة وهادفة، وهتثري الدراما والحالة الفنية في مصر، خطوة إيجابية جدا، كان لازم يكون فيه مهرجان للدراما، وفيه تنظيم كبير قوي".