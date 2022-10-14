قبل طرحه.. الجهة المنتجة لـ "المطاريد" تكشف عن بوسترات جديدة للفيلم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

كشفت الجهة المنتجة لفيلم "المطاريد" عن بوسترات مختلفة للعمل، كنوع من الترويج له قبل طرحه بدور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.

ونشر الفنان محمود الليثي، بوستر ترويجي للفيلم، عبر صفحته الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام"، وعلق: "المطاريد راجعين الملاعب".

بينما نشر الفنان أحمد حاتم، بوستر آخر للفيلم عبر حسابه على إنستجرام، وتصدر "حمار" الأفيش، وعلق: "حمار مين ده اللي يسيبك، المطاريد قريبا".

فيما ظهر الفنان إياد نصار، في وقت سابق من خلال صورة ضمن مشهد من الفيلم، ظهر من خلالها بـ"كرش وأصلع" ممسكًا بـ"سيجار".

فيلم "المطاريد" من تأليف صلاح الجهيني وعزت أمين وإخراج ياسر سامي، ويقوم ببطولته أحمد حاتم وإياد نصار، وتارا عماد، ومحمود الليثي، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، ومحمود البزاوي، ومصطفى غريب، وحسن مالك، وطه الدسوقي، وضيف الشرف الفنانة صابرين.