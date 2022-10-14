كارول سماحة: "مايا دياب لا تُغني الطرب وفضل شاكر ظلم نفسه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تحدثت الفنانة كارول سماحة، عن رأيها في الفنانة مايا دياب، والفنان فضل شاكر.

وقالت كارول، ببرنامج "حبر سري" على قناة "القاهرة والناس": "مايا دياب لا تغني الطرب، وعرفت تعمل شيء، وهي ذكية وشاطرة ونجحت في الاستعراضات والشو والبرامج التي تقدمها".

وتابعت، أن تصريحات الفنان السياسية تأثيرها يرجع لتصريح كل شخص، ولكن رأيها أن الفنان يركز في شغله وفنه ويبتعد عن هذه الصراعات التي تتسبب في تآكل شعبيته، لافتة إلى أن الفنان فضل شاكر أكثر فنان ظلم نفسه بالدخول في السياسة.

وأوضحت، أن وفاة المطرب جورج الراسي كانت صدمة لهم جميعا بالوسط الفني، متهمة البلد بالتسبب في وفاته بسبب انهيار كل شيء، قائلة:"جورج الراسي ضحية استهتار بلد وكل يوم يموت شباب في بلدنا".

وعن موقفها من التنمر على أحد صورها، فأضافت: "التعليقات السلبية لا تؤثر على ثقتي في نفسي، وبقول للمتنمرين ربنا يشفيكم وأنا معنديش جيش على السوشيال ميديا يدافع عني".

يذكر أن آخر أعمال كارول سماحة، كانت أغنية "إجازة" التي تم طرحها بطريقة الفيديو كليب على "يوتيوب".

وظهرت كارول سماحة بأكثر من إطلالة في كليب أغنية "إجازة"، وقدمت لوحات استعراضية راقصة رفقة فريق من الراقصين، وهي من إخراج بتول عرفة.