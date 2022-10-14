كارول سماحة: "لم أتدخل في أزمة عمرو دياب وشيرين وهعتزل لما صوتي يتعب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة كارول سماحة، عن اللحظة التي ستقرر فيها اعتزال الغناء، قائلة: "سأقرر الاعتزال لما صوتي يتعب وميبقاش يخدمني ولا أتحمل اني اسمع صوتي بشكل مش كويس، وبالنسبة للشكل وكبر السن مش مهم لأني مطربة مش موديل".

وتابعت كارول، ببرنامج "حبر سري" المذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، أنها لم تتدخل ولا تعلق خلال أزمة النجمين عمرو دياب وشيرين عبد الوهاب، قائلة: "لا أحكي بسوء على أحد وعمرو دياب فنان كبير وعمل مسيرة مشرفة لوطنه والعالم العربي".

وأضافت، أنها لم تتواصل مع شيرين خلال أزمتها الأخيرة لأنها ليست من دائرتها المقربة، متابعة: "أنا مش من الدائرة المقربة لشيرين وأتمنى لها التعافي مما تعيشه وترجع لجمهورها لأن صوتها كبير ومحبوبة".

يذكر أن آخر أعمال كارول سماحة، كانت أغنية "إجازة" التي تم طرحها بطريقة الفيديو كليب على "يوتيوب".

وظهرت كارول سماحة بأكثر من إطلالة في كليب أغنية "إجازة"، وقدمت لوحات استعراضية راقصة رفقة فريق من الراقصين، وهي من إخراج بتول عرفة.