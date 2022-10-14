جنات أنيقة وميرنا نور الدين أمام برج إيفل.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- وائل توفيق:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ميرنا نور الدين

شاركت الفنانة ميرنا نور الدين جمهورها ومتابعيها أحدث إطلالاتها أثناء قضائها نزهة في فرنسا، وظهرت أمام برج "إيفل"، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

نجلاء بدر

أطلت الفنانة نجلاء بدر على جمهورها ومتابعيها بأحدث إطلالاتها أثناء قضائها نزهة، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

ياسمين رئيس

خطفت الفنانة ياسمين رئيس أنظار جمهورها ومتابعيها بأحدث إطلالاتها، حيث ارتدت فستانا أحمر قصير، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع الصور "انستجرام".

منة فضالي

شاركت الفنانة منة فضالي جمهورها ومتابعيها أحدث إطلالاتها "الكاجوال"، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

كاظم الساهر

شارك الفنان كاظم الساهر جمهوره ومتابعيه أحدث ظهور من حفله الغنائي بدار الأوبرا السلطانية بمسقط، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع الصور "انستجرام".

رحمة حسن

أطلت الفنانة رحمة حسن على جمهورها ومتابعيها بأحدث إطلالاتها "الكاجوال"، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

ساندي

خطفت الفنانة ساندي أنظار جمهورها ومتابعيها بأحدث إطلالاتها حيث ارتدت فستان أحمر أنيق، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع الصور "انستجرام".

جنات

أطلت الفنانة جنات على جمهورها ومتابعيها بأحدث إطلالاتها حيث ظهرت مرتدية فستان أنيق، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع الصور "انستجرام".

تارا عماد

شاركت الفنانة تارا عماد جمهورها ومتابعيها صورا لأحدث إطلالاتها وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع الصور "انستجرام".

أحمد زاهر

أطل الفنان أحمد زاهر على جمهوره ومتابعيه بأحدث إطلالاته الكلاسيكية، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع الصور "انستجرام".