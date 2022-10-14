بعد الاعتزال.. منتج أغاني مسلم ينفي وجود خلافات بينهما ويكشف تفاصيل جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

أوضح منتج المهرجانات سلطان الشن، أنه سيتخذ موقفا قانونيا تجاه طرح أي أعمال فنية للمغنيين المتعاقد معهم خاصة "مسلم"، وذلك عبر خاصية "القصص القصيرة" بموقع تبادل الصور "انستجرام".

وكتب سلطان الشن: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، توضيح هام لجميع الشركات أو أصحاب القنوات، أي شغل هينزل لأي حد من التيم تبعي وبالأخص مسلم، هيتم قفله في نفس اللحظة على اليوتيوب أو على أي منصة من المنصات وهيكون في رد قانوني بإذن الله".

وتابع: "وأنا ليس لي مع مسلم أي خلافات، لكن هو بيمر بفترة صعبة، وإن شاء الله كل شيء هيكون تمام ويرجع لكم".

يذكر أن مغني المهرجانات مسلم، حجب أو حذف صوره وفيديوهاته على موقع "انستجرام"، وذلك بعد إعلانه الاعتزال والابتعاد عن الوسط الفني، مؤكدا أن المجال لا يناسبه في شيء.

وكتب مسلم قبل أيام على خاصية القصص القصيرة "سامحوني لأول مرة أطلع عن حدودي فعلا وأقول إن هذا المجال لا يناسبني بشيء، كنت أحلم كثيرا بأنني أحقق حلمي ونجحت في ذلك، والعلم عند الله إن كان صح أم غلط بس عملت كل اللي عليا فعلا مخدتش منه غير وجع قلب وانتهاك حقي إذا كان من منتج أو صاحب أو أن كان حتى حبيب".

وتابع "مش راجع غير وأنا مقتنع أنه أنا فعلا حر وقادر نصنع حاجات كتير مش أصنع حاجة عشان خاطر حد، وأنا دوري مش موجود أساسا أشوفكم على خير".

جدير بالذكر أن مسلم كان من ضمن الأسماء الذين أصدرت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة النقيب السابق هاني شاكر، قرارا بمنع التعامل معهم، ويبلغ عددهم 19 مطرب، بينهم: حمو بيكا وشطة.