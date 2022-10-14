شريف سعيد يوقع أحدث رواياته في أول تعاون مع دار الشروق

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن الكاتب والمخرج شريف سعيد، توقيع أحدث أعماله الروائية مع أميرة أبو المجد العضو المنتدب لدار الشروق للنشر بالقاهرة.

وكتب الروائي شريف سعيد، عبر حسابه الشخصي على موقع فيس بوك: "الحمد لله، قطعة من روحي أضعها قريبًا بين أيديكم، بالتعاون مع (دار الشروق)، كل الشكر للأستاذة الراقية أميرة أبوالمجد، والشكر موصول لكل الأعزاء في الدار العريقة".

شريف سعيد، روائي ومُخرج مصري، وُلد بالقاهرة فى 20 يناير عام 1979، وتخرج فى كلية الإعلام جامعة القاهرة، أولى أعماله الأدبية رواية "وأنا أحبك يا سليمة"، والتي صعدت للقائمة القصيرة لجائزة ساويرس الثقافية، عام 2018.