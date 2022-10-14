شكرا لقرائتكم خبر عن طرح أفيش فيلم "المطاريد".. ولوك غريب للفنان إياد نصار (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الفنان أحمد حاتم، اليوم الخميس، بوستر فيلم المطاريد إخراج ياسر سامى، وتصدر "حمار" الأفيش وعلق حاتم قائلا: "حمار مين ده اللى يسيبك، المطاريد قريبا"، وتسببت صورة للفنان إياد نصار فى تصدره تريند الأكثر بحثًا عبر جوجل، وذلك بعدما ظهر بـ"كرش وأصلع" ممسكًا بسيجار، وجاءت الصورة ضمن مشهد من فيلم "المطاريد".



المطاريد



المطاريد



اياد نصار

فيلم "المطاريد" من تأليف صلاح الجهينى وعزت أمين وإخراج ياسر سامي، ويقوم ببطولته أحمد حاتم وإياد نصار، وتارا عماد، ومحمود الليثي، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، ومحمود البزاوي، ومصطفى غريب، وحسن مالك، وطه الدسوقي، وضيفة الشرف الفنانة صابرين، وهو من إنتاج شركات سنيرجى فيلمز، جى كرييشن، مصر العالمية، وماجيك بين، وأوسكار، وفيلم سكوير، ونيوسينشري.

يذكر أن الفيلم بدأت حملته الدعائية بشكل مختلف على كل وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ظهر الفنان محمد محمود وهو يتحدى الفنان محمود البزاوى مؤكداً أن فريق المطاريد قادر على هزيمة أحد الفرق الرياضية الكبرى، ليتدخل بعدها الفنان أحمد حاتم ويظهر وهو يوقع عقد مع أحد المدربين العالميين، ومازالت الأحداث والمفاجآت تتوالى فى الحملة الدعائية.