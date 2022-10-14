شكرا لقرائتكم خبر عن دوين جونسون ببدلة حمراء فى العرض الأول لفيلم Black Adam والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر الممثل دوين جونسون بطل فيلم Black Adam العرض الأول للفيلم، وظهر ببدله ذات لون أحمر فاتح ليخطف الأنظار له، وبجانب دوين حضر طاقم عمل الفيلم والذى يضم الممثل بيرس بروسنان، وألديس هودج، ومو عامر، ومروان كنزاري، ونوح سنتينيو، وسارة شاهي وكوينتيسا سويندل.

الفيلم مأخوذ من قصة الرسوم المتحركة Black Adam الذي تدور حول بلاك آدم، والذي تم منحه الحياة مرة أخرى بعد ما يقرب 5000 عام، ويلعب دوين جونسون دور بلاك آدم الذي يعود للحياة مرة أخرى ويذهب في رحلة تزيد عن عقد من الزمان ليصبح البطل الذي تم منحه قوة كبيرة من قبل الساحر القديم شزام، ومن المعروف عن شخصية بلاك آدم أنه من الشخصيات الشريرة فى عالم دى سى السينمائى، وهو العدو اللدود، ويتميز بالسرعة الخارقة والقدرة على الطيران، و الفيلم من إخراج جومي كوليت سيرا.

وكانت قد طرحت شركة Warner Bros الفيديو الترويجى الرسمي الثانى لـفيلمها الجديد Black Adam في أواخر شهر سبتمبرالماضي، ومن المقرر أن يطرح الفيلم يوم 21 من أكتوبر الجاري بـ دور العرض حول العالم.



دوين جونسون