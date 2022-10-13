شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح: والدى كان عايزنى أكون مقرئا للقرآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضافت النجمة أنغام اليوم الخميس الفنان الكبير مدحت صالح في ثاني حلقات برنامجها الجديد الذي يحمل اسمها "أنغام" على شاشة قناة DMC.

وتحدث مدحت صالح عن ولعه بالغناء والموسيقى، قائلا: "كان عندى رغبة أقدم كل أشكال الغناء، وكنت عايز أغنى قصيدة (يوميات رجل مهزوم) لنزار قبانى، قالولى لما تكبر".

كما كشف أنه يفكر فى اقتحام عالم أغنيات الراب وقال: "عايز ألعب راب.. بفكر فى موضوع عشان أقدمه".

وعن شهرته بأغنية "3 سلامات" للفنان محمد قنديل، أوضح مدحت صالح: "الناس متخيلة إنها أغنيتى، لكنى استأذنت أستاذ محمد قنديل عشان أغنيها وسمح لى بغنائها".

وكشف مدحت صالح أن والده كان يرى فيه مقرئا للقرآن الكريم، وقال: "كنت أقعد تحت الراديو وأردد القرآن"، لافتا إلى أن مدرس التربية الرياضية فى المدرسة أول من اكتشف موهبته فى الغناء.

وحول أكثر مقرئى القرآن الذين تأثر بهم، قال: "وأنا صغير كنت بحب الشيخ عبد الباسط، ومصطفى إسماعيل، ومحمود خليل الحصرى، ومحمود على البنا، والمنشاوى".