شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح لـ"أنغام": سجلت أغنية "ساعات ساعات" قبل الشحرورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضافت النجمة أنغام اليوم الخميس الفنان الكبير مدحت صالح في ثاني حلقات برنامجها الجديد الذي يحمل اسمها "أنغام" على شاشة قناة DMC.

وفى الجزء الأول من الحلقة تحدث النجم مدحت صالح عن انطلافته الفنية، وقال: "كنت موظفًا فى فرقة أحلام الشباب فى مسرح البالون، وتعرفت على الدكتور جمال سلامة وعبد الرحمن الأبنودى اللى ساعدنى كتير جدا وعرفنى على الموجى وكمال الطويل وبليغ حمدى، وقعدوا يفكروا فى مشروع مطرب جديد، وقعدنا نحضر أغنيات لمدة سنتين".

وأضاف: "تعطل المشروع بسبب خلاف بين الموسيقار جمال سلامة، ومحمد عبد الوهاب (صاحب شركة الإنتاج صوت الفن)، وراحت الأغنيات لصوت صاحبى عماد عبد الحليم، وكان من ضمنها أغنية ساعات ساعات للشحرورة".

وتحدث مدحت صالح كذلك عن كوكب الشرق أم كلثوم وكيف تأثر بأغانيها وتعاونها مع ملحنين مختلفين مثل رياض السنباطي وبليغ حمدي ومحمد عبد الوهاب، والفرق بين كل مرحلة غنائية في حياتها.