شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح لـ"أنغام": أول حفل فى حياتى كان برفقة نجاة الصغيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضافت النجمة أنغام اليوم الخميس الفنان الكبير مدحت صالح في ثاني حلقات برنامجها الجديد الذي يحمل اسمها "أنغام" على شاشة قناة DMC.

وقدمت أنغام، مدحت صالح قائلة: "عندي شعورين عكس بعض، قعدة مع أخويا الكبير وعمى.. وفى نفس الوقت مدحت صالح التجربة والمشوار الجذاب جدا ونموذج يحتذى به، لياقتك الغنائية محافظ عليها رغم المشوار الطويل، ولازم الجيل الجديد يستفيدوا من اللى عملته واللى بتعمله".

ورد مدحت صالح على إشادة أغام قائلا: "أنا شهادتى فيكِى مجروحة، عيلتك كأنهم عيلتى، أنتِ من ريحة الغاليين، لما بنتكلم عن الأصوات فى مصر بنقول عندنا أنغام، فرحان بإصرارك". وأضاف: "أتذكر أول حفلة ليكِ كانت في المسرح القومى وكنا مع بعض، ومن أول غنوة قلت استنوا أنغام".

وكشف مدحت صالح عن ذكرياته مع عم الفنانة أنغام، المطرب عماد عبد الحليم: "صديق عمرى، كنت بحبه جدا منذ أيام المدرسة الإعدادية، ونذاكر مع بعض". وعن بدايته الفنية، أوضح: "دخلت كلية الزراعة، وبعد كدة تراجعت وقدمت فى المعهد العالى للموسيقى العربية".

وأضاف: أول أغنية قدمتها "أنا شغلتى تلميذ" عام 1973 ، وكان اسمى محمد صالح، لما حصلت النقلة وأنا عندى 23 سنة أول حفلة فى حياتى مع الست نجاة الصغيرة، حظى كان كويس ، كانت الحفلة بمناسبة حصول فريق نادى المقاولون العرب ببطولة أفريقيا فى هذا الوقت، ورغم انى زملكاوى لكن بحب المقاولين، وكان فيه جمهور كبير ، ومن هنا ابتدا المشوار".