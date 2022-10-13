شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جدول حفلات نوال الزغبى فى أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى النجمة نوال الزغبى، حفلات غنائية فى أكثر من ولاية خلال جولاتها الغنائية فى أمريكا فى نوفمبر وديسمبر المقبلين، ومن المقرر أن تقدم نوال باقة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور، ويوم 19 نوفمبر ولاية بوسطن، ويوم 25 نوفمبر ولاية ديترويت، أما ولاية شيكاغو 26 نوفمبر، وولاية سان ديجو يوم 27 نوفمبر، وأتلانتا 2 ديسمبر، وهوستن 3 ديسمبر.

وطرحت النجمة اللبنانية نوال الزغبى أحدث أغانيها على موقع يوتيوب التى تحمل اسم "حفلة"، من كلمات هانى صارو وألحان أحمد زعيم وتوزيع عمرو الخضرى.

وصورت نوال الأغنية فى لبنان واستغرق التصوير يومين، الأول داخل الأستوديو والثانى على البحر وسط أجواء حماسية، لاسيما أن الأغنية تحمل الإيقاعى الموسيقى السريع.

وحلت نوال الزغبى مؤخراً ضيفة على برنامج "كلام الناس" مع ياسمين عز وكشفت عن جمال صوت والدتها وعمتها، وكذلك سبب اختيار أغنية لوردة لتغنيها في بداية مشوارها في استديو الفن، موضحة: "عمتى صوتها جميل وهو أشبه بصوت أسمهان، أما والدتى فصوتها أشبه كثيرا بصوتى، فأوقات الناس تعتقد عندما يتصلون بتليفون المنزل وأرد بأنى الوالدة لتشابه الصوت بيننا بدرجة كبيرة.