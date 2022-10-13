شكرا لقرائتكم خبر عن شائعات الوفاة تطارد كبار نجوم الفن آخرهم ليلى طاهر .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخيل أن تتصفح موقعا إخباريا أو تقرأ صحيفة ورقية لتقرأ خبر وفاتك وأنت على قيد الحياة، هذا ما يحدث لأصحاب الوسط الفنى، فدائما تلاحق شائعات الوفاة عددًا كبيرًا من الفنانين، ويتصدر أولئك قوائم البحث والتريند، ورغم نفى الشائعة وتأكيد المقربين منهم أنهم أحياء يرزقون، إلا أن رواد مواقع التواصل الاجتماعى يعيشون فى عالمهم الافتراضى منعزلين عن الواقع، مرددين نفس الشائعة دون الالتفات إلى مدى حقيقة ما يتم تداوله كذبًا.

آخر هؤلاء الفنانين النجمة ليلى طاهر إذ طمأنت محبيها ومتابعيها على حالتها الصحية، بعد الأخبار التي أثيرت حول مرورها بأزمة صحية، وقالت فى تصريح خاص لـ"الخليج 365": "أنا زى البمب.. وكل اللى بيتقال ده كلام فارغ".

وأضافت ليلى طاهر: "أنا من كام يوم قرأت إنى مت"، مطالبة بعقاب رادع لكل من يروج الشائعات على السوشيال ميديا ويسىء لنجوم مصر.

الفنان عادل إمام أماته رواد مواقع التواصل الاجتماعى عشرات المرات ويعد أكثر الشائعات رواجا على السوشيال ميديا، وذات مرة توجه بعض معارفه إلى منزله لتقديم العزاء، فاستقبل معزيه ضاحكًا وهو يقول: "خايف لما أموت بجد محدش يصدقنى".

وتعليقا على هذه الشائعات، قال الزعيم: "ده كل شوية يطلع إشاعات يعني إيه وكويس إنه الواحد بيقرأ نعيه وهو عايش".

وردًا على سؤال، كيف يعيش عادل إمام قال: "لديّ عزبة وبيتي أعيش فيه مع أولادي وأحفادي وسعيد جدا الحمدالله وفرحان بيهم وهما فرحانين بيّ".

طاردت ميرفت أمين شائعة وفاتها، وطمأنت جمهورها على صحتها نافية شائعة وفاتها، وقالت فى تصريح خاص لـ ”الخليج 365”، إنها بخير وبصحة جيدة الحمدلله، واصفة شائعة وفاتها بالسخيفة مطالبة جمهورها ومحبيها عدم تصديق مثل هذه الشائعات.

كما لم ينج النجم صلاح السعدنى من شائعات الوفاة وهو الخبر الذى نفاه أكرم السعدنى فى منشور له عبر فيسبوك أن كل ما تردد عن ذلك هو محض شائعات نافيًا صحة ما تردد عن وفاة شقيق والده صلاح السعدني وكتب: "ربنا يخليك لنا ويحفظك من كل شر ويديم عليك نعمة الصحة العم الجميل والصديق الأغلى والأخ الأكبر أول وأهم معلم لنا فى طفولتنا أنا وشقيقتى هالة".

كان الظهور الأخير للنجم القدير صلاح السعدنى العام الماضى فى يوم ميلاده الذى أتم به سن الـ77 وكان عام 2013 آخر ظهور فنى له من خلال مسلسل "القاصرات" للمخرج الكبير مجدى أبو عميرة.

كما أعربت الفنانة عفاف شعيب عن استيائها الشديد، من شائعة وفاتها التي لاحقتها على بعض المواقع الإخبارية.وعلقت قائلة إن شائعة وفاتي سخيفة، مشددة على أنها تلقت العديد من الرسائل والمكالمات الهاتفية من جميع أنحاء الوطن العربي للتأكد من صحة المعلومة.

وأضافت: "ليه إشاعة زي دي، وليه بتوجعوا قلوب الناس، كلنا هنموت وكلنا مستنيين دورنا، لكن محدش يكتب إننا متنا ويزعلوا الناس، ومن فترة برضو كانت إشاعة وفاة ميرفت امين و خالد زكي".