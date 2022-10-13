محمد إمام يحتفل بنجاح "عمهم": "أعلى إيراد ليا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

احتفل الفنان محمد إمام بنجاح فيلمه "عمهم" وتحقيقه إيرادات مرتفعة، في شباك تذاكر دور العرض السينمائي في مصر.

ونشر إمام عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" فيديو ضم ملصقا دعائيا لفيلمه "عمهم"، مشيرًا إلى أنه حقق 55 مليون جنيه، مصحوبا بأغنية المطرب أحمد سعد "إيه اليوم الحلو ده".

وعلق إمام "الحمد لله، عمهم ٥٥ مليون في مصر، أعلى إيراد ليا ومن أعلى إيرادات السينما المصرية، استعدوا بقى للي بعده.. دعواتكم".

فيلم "عمهم" تأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج أحمد السبكي، بطولة: محمد إمام، سيد رجب، محمد لطفي، محمد سلام، هدى المفتى، آيتن عامر، باسم سمرة، رياض الخولي، أحمد خالد صالح، محمد ثروت، الشحات مبروك.