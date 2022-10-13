حسين فهمي لـ"الخليج 365": "معرفش ليه الدريس كود عمل إزعاج"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- إسلام فاروق:

قال النجم حسين فهمي رئيس "القاهرة السينمائي الدولي" في دورته الـ44، إن المهرجان ينتمي إلى المهرجانات الدرجة الأولى إذ يأتي ضمن الفئة أ من قبل الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام.

وأضاف في تصريحات مصورة لموقع "الخليج 365": "مهرجان القاهرة من ضمن مواصفاته انه مهرجان درجة أولى مع المنظمة الدولية للمنتجين، مهرجان القاهرة واحد من أهم مهرجانات العالم".

وتابع حسين "طموحي اني أكون على نفس مستوى مهرجانات زي كان فينيسيا وبرلين، احنا المهرجان بتاعنا بيُذكر في كل هذه المهرجانات لازم نكون على نفس الدرجة ونفس القيمة، طموحي كان دائما ولازال إني ابقى على مستوى مهرجانات دولية وبسعى لتقديم جديد وما يدفعني إني أقول أيوة أنا بنفس المستوى".

وعما أثير بشأن الـ dress code- دريس كود، قال "كالعادة عمل ازعاج بس مش عارف ليه، أحب الناس تبقى لابسة شيك وكويس، معرفش ليه ناس زعلانة مش عايزين يلبسوا كويس مش فاهم".

وعما إذا كان سيقوم بنفسه بالإطلاع على قائمة المدعوين، واستبعاد البعض منها، قال "محدش بيتم استبعاده، شايف ناس كتير أوي مالهاش في المهنة معترضة على الدريس كود، وناس كتير جدا موافقة نلبس كويس ويكون شكلنا لطيف، موضوع اللبس ده معرفش ليه كل ما اجيب سيرته الناس بيجيلها توتر".

جدير بالذكر أنه من المقرر إقامة فعاليات الدورة 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر المُقبل.