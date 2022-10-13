بعد اعتزاله.. يوري مرقدي: "عن قناعة..ومستمر بالإعلانات والتأليف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أثار الفنان يوري مرقدي، حالة من الجدل، عقب إعلانه اعتزال التمثيل وابتعاده عن عالم الغناء.

وقال يوري، ببرنامج ET بالعربي ، إنه اعتزل الفن عن قناعة، لأنه لم يعد يجد نفسه بمجال الغناء نهائيًا.

وتابع: "مش هعاتب لا على شركات الإنتاج ولا على جو الفن بالعكس أنا من زمان بنتج لنفسي، بس ببساطة أنا ابتعدت تقريبًا واعتزلت من فترة كورونا بس اليوم أعلنت رسميًا الموضوع".

وأوضح، أنه السبب وراء إعلانه خبر اعتزاله رسميًا الظهور الإعلامي خلال هذه الفترة بسبب تواصل بعض الأشخاص معه من خارج لبنان لإجراء لقاءات إعلامية أو حفلات غنائية.

وأضاف، أنه مازال مستمرًا في عمله بالإعلانات والتأليف، مشيرًا إلى أنه لا ينتقد أي من الفنانين، لكنه لم يعد يرى حاله في هذه الأجواء مرة أخرى.

يوري مرقدي، الذي غاب عن الساحة منذ 3 سنوات، نشر عبر حسابه على "انستجرام"، علق على اعتزاله الفنّ، وكتب: "عندما يصبح الفن طريقة للتخلص من السوائل من الكلية، أفضّل الفن في العتمة"، وأضاف: "I'm out".

مرقدي، نال شهرته بعد تقديم أغاني"شفتى وصلتى بيا لفين"، و"عربيا أنا"، و"بحبك موت".

وشارك مرقدي في بطولة فيلم "الحياة منتهى اللذة"، مع حنان ترك، منة شلبي، زينة، سعادة نصر، وقدم مع الفنانة رولا سعد مسلسل لبناني بعنوان "مجنون فيكى".