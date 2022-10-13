ضرة بوسي تنشر صورًا رومانسية تجمعها بزوجها بعد عودتهما من العمرة

محمد اسماعيل - القاهرة - بعد شهر تقريبا من نشر صورهما أمام الكعبة، حذفت منة محمد زوجة زوج الفنانة بوسي، مصفف الشعر هشام ربيع صورها التي ظهرت فيها بدون حجاب من على حسابها الخاص بموقع "انستجرام"، ونشرت صورهما الرومانسية.

ظهرت منة محمد مع هشام ربيع في جميع صورهما الرومانسية على شاطئ البحر في أوقات مختلفة، وعلق عدد من متابعي "منة": "ربنا يحفظكم"، "ربنا يخليكم لبعض".

يذكر أن منة محمد زوجة مصفف الشعر هشام ربيع زوج الفنانة بوسي نشرت في سبتمبر الماضي صورتين تجمعهما أثناء أدائهما مناسك العمرة بمكة المكرمة.

وظهرت منة وهشام من أمام الكعبة المشرفة بملابس الإحرام بعد أدائهما مناسك العمرة، وفي صورة أخرى من داخل الفندق.

وكان هشام ربيع قد أكد في تسجيل صوتي له مع "عرب وود"، أنه عاد لأم أولاده منة محمد، مشيرا إلى أن علاقته بالمطربة بوسي جيدة.

وقال هشام عن عودته لزوجته الأولى "طبعا رجعتلها طبعا ودي أم ولادي، حاجة متعيبش حد مش عيب، متجوزتش على بوسي يعني، دي أم ولادي، موجودة من 15 سنة وعلاقتي ببوسي علاقة طيبة مفيش أي حاجة خالص بنا".

وكانت المطربة بوسي، قد ردت على شائعات انفصالها عن زوجها مصفف الشعر هشام ربيع التي تم تداولها مؤخرا، ونشرت صورا لها مع زوجها، عبر حسابها على إنستجرام، ظهرت من خلالها في أحضان زوجها وهو يطبع قبلة على خدها.