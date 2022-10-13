حسين فهمي لـ"الخليج 365": متفائل وأسعى لخروج "القاهرة السينمائي" بمستوى راقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال النجم حسين فهمي إن من بين الأسباب الأساسية التي دفعته للموافقة على العودة لتولي رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي، بعد مرور ما يقرب من 20 عامًا على فترة توليه الأولى للمهرجان، إنه تم توفير ميزانية يستطيع من خلالها التحرك، والقيام بأنشطة مختلفة.

وتابع حسين في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "الشيء الأساسي في أي مهرجان الميزانية، ميزانية المهرجان تقدر نستطيع من خلالها ان احنا نتحرك ونقدم حاجات ونعمل كل النشاطات اللي عايزينها، وندعو ناس مهمة، ده كان أول سبب دفعني للموافقة إن فيه ميزانية جيدة هذا العام أقدر أتحرك من خلالها وأقدم دورة جيدة لها مستوى فني راقي بسعى إليه".

وعن التحديات التي يقابلها في الدورة الجديدة والتي بالطبع تختلف عن تحديات الدورات السابقة التي تولى فيها نفس المهمة، أوضح: "التحديات أكبر بكتير من الأول، لكن هناك أيضا ظروف أصبحت في صالح المهرجان، الدنيا تغيرت فعلا عن فترة رئاستي الأولى، فيه بعض الأشياء مكانتش في أفضل أحوالها وأشياء أخرى في أفضل احوالها الآن، نقدر نستفيد منها وأنا متفائل بطبعي".

وأضاف حسين "أنظر للإيجابيات الموجودة والتي أستطيع العمل من خلالها، وأرفض السلبيات، لا أحب التفكير فيها، مثل كورونا، وحرب أوكرانيا، أو ماذا ستفعل الصين في تايوان؟، أو وضع العملة، كلها أمور لا أضعها في ذهني، أهتم فقط بالتركيز على الجوانب الإيجابية، لتقديم دورة جيدة ذات قيمة، فالسينما المصرية لها تاريخ وتاريخ معم جدًا وتستحق أن يكون لها مهرجان فني"، لافتا إلى أن هناك بعض النشاطات التي تساعده على تحقيق هدفه، إلى جانب جهود وزارة الثقافة والرعاة الذين نجح في التواصل معهم، وكلهم تحمسوا جدا للمشاركة في خروج دورة مهمة للمهرجان.

جدير بالذكر أنه من المقرر إقامة فعاليات الدورة 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر المُقبل.