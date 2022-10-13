شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "حظك اليوم" يسجل 29 ألفا و915 جنيها فى أول أيام عرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم "حظك اليوم" أمس 29 ألفا و915 جنيها فى أول أيام عرضه فى السينمات، وهو من بطولة كريم قاسم وهدى المفتى ومروان يونس وطه دسوقى ومحمد المولا وبسنت شوقى، ومن تأليف أحمد البيلى وإخراج أسامة عرابى.

وتدور أحداث فيلم "حظك اليوم" حول 4 أصدقاء يتورطون فى مهمة لسرقة إحدى التحف النادرة مع عصابة لكنهم يمرون بالعديد من الأحداث الطريفة والكوميدية، ويحاولون استغلال الأمر لصالحهم، حتى تنكشف الكثير من الحقائق.

وأقيم الثلاثاء الماضي عرض خاص لفيلم "حظك اليوم" حضره العديد من نجوم العمل وجيلان علاء وخطيبها عز شهوان الذان وضعا الأغنية الترويجية للفيلم بعنوان "كله بفلوسي لوسي"، كما حضر لتهنئة نجوم الفيلم يسرا اللوزي وملك أحمد زاهر ومحمود عمرو ياسين وعدد من الفنانين.

يعرض في دور العرض السينمائية المختلفة الفترة الحالية أفلام: "كيرة والجن" للنجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز، فضل ونعمة لماجد الكدواني، وهند صبري، وفيلم "تسليم أهالي" للفنانة دنيا سمير غانم، فيلم "أشباح أوروبا" للفنانة هيفاء وهبي، فيلم "بحبك للفنان تامر حسني، هنا الزاهد، فيلم عمهم للفنان محمد عادل إمام.