تشارلى بوث يصدر ألبومه الثالث ويكسر الحواجز بينه وبين الجمهور

القاهرة - سامية سيد - أصدر المغنى العالمي تشارلي بوث ألبومه الرسمي الثالث، واختار النجم الحائز على جائزة جرامي أن يسمي الألبوم باسمه "شارلي" كونه هو من أنتجه بالكامل، وهو أيضاً من كتب ولحن ووزع الأغاني التي تعكس كل جوانب شخصيته المهنية والحياتية وحس الفكاهة لديه.



وتزامن مع إطلاق الألبوم إصدار فيديو كليب جديد لأغنية "Loser" من إخراج فيليب آر لوبيز الذي جمع تشارلي مع أشهر شخصيات هوليوود القديمة.

يعد الألبوم هو أكثر عمل يشبه شارلي في الحقيقة، فقد عمل على تحضيره لـ مدة عامين، وأكد تشارلي أنه لطالما حاول أن يكون الرجل اللطيف والخجول في أعماله السابقة منذ بداياته من ثماني سنوات، لكن هذا الألبوم سيكسر الحواجز بينه وبين العالم وسيمكن الجميع من التعرف على شخصيته الحقيقية.



على الرغم من أن معجبي تشارلي قد حصلوا مسبقاً على لمحة عن الألبوم الجديد على يوتيوب، إلا أن بوث يقدم 12 أغنية متنوعة وجديدة في هذا الألبوم من "That’s Hilarious" إلى “Light Switch” التي تصدرت الترند على التطبيقات الموسيقية حتى قبل إصدار الألبوم، وأغنية “Left and Right” التي تعاون فيها مع نجم فريق BTS العالمي Jung Kook التي حصدت حتى اليوم أكثر من 400 مليون استماع، وأغنية “Smells Like Me" التي تعتبر مزيج بين البوب القديم والجديد، وأغنية haunting” التي تعاون فيها مع فريق ROLLING STONE.



ويقدم تشارلي في الألبوم أعمال تتصل بالكلمات والمعاني مع بعضها مثل “Loser” و“There’s A First Time For Everything” التي يقدم فيها تجارب شخصية ويختتمها بأغنية “No More Drama”.

وخلال فصل الخريف، سينطلق تشارلي بجولة في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وكندا وأوروبا تحت عنوان "One Night Only".