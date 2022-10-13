شكرا لقرائتكم خبر عن حالات فقدان للوعى بسبب فيلم Terrifier 2 فى السينمات العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح فيلم الرعب Terrifier 2 في جميع دور العرض بدءا من 6 من أكتوبر الجارى، وعلى الرغم من جذبه العديد من الأنظار إلا أنه أدى للكثير من حالات فقدان الوعى، حيث نشر عدد من المشاهدين حول أصدقائهم الذين فقدوا الوعى فى السينما أثناء مشاهدة الفيلم بسبب ما يحتويه من عنف ولقطات مرعبة وفقا لـNME.

فنشر أحد المعجبين صورة لصديقه الذى فقد الوعى بسبب مشاهدته للفيلم وعلق وقال: "فقد صديقي الوعي أثناء مشاهدة فيلم Terrifier 2 وطلبوا له الإسعاف"، ونشر معجب آخر صورة وعلق "يعطوننا أكياس القيء في السينما عندما نتجه لمشاهدة فيلم Terrifier 2".

فيلم Terrifier 2 من إنتاج ستيفن بارتون وإخراج داميان ليون، ومن بطولة ديفيد هاورد ، لورين لافيرا،و سامنثا سكافيدي،وتدور أحداث الفيلم حول عودة الشرير المقنع بقناع المهرج وتشويه جثة الناجية الوحيدة التي كانت ستكون سببا في إلقاء القبض عليه ليبدأ في البحث عن ضحايا جدد و يقع عينيه على شقيقين في ليلة الهالووين ليبدأ الرعب لكلاهما.

ونشر منتج الفيلم ستيفن بارتون عبر حسابه على التويتر صورة تحمل تحذير من مشاهدة الفيلم "يحتوي هذا الفيلم على العديد من المشاهد العنيفة والرعب،لذلك هؤلاء من لديهم مرض في القلب أو من لديهم ضعف ومشاكل في المعدة عليهم توخي الحذر اثناء المشاهدة".