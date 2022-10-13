شكرا لقرائتكم خبر عن أهم الأخبار.. اعتزال يورى مرقدى وتوم كروز فى الفضاء وتصوير الجزء الثانى من ريفو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد، اليوم الخميس، أحداثا عديدة على الساحة الفنية المحلية والعالمية أبرزها اعتزال يورى مرقدى الفن، وتوم كروز يستعد للصعود إلى الفضاء بسبب فيلمه الجديد وبدء تصوير الجزء الثانى من مسلسل ريفو.

ونستعرض خلال ذلك التقرير أبرز أحداث الفن التى تم نشرها على الخليج 365.





الفنان اللبنانى يورى مرقدى يعلن اعتزاله الفن ويعلق: أفضل الفن فى العتمة

أثار الفنان اللبنانى يورى مرقدى جدلاً واسعا بين المتابعين، وذلك بعد التلميح إلى اعتزاله وابتعاده عن الساحة الفنية، حيث نشر يورى على صفحته الخاصة عبر موقع إنستجرام "عندما يصبح الفن طريقة للتخلص من السوائل من الكلية، أفضل الفن فى العتمة"، وعلق على الصورة بـ"im out"، وتفاعل كثير من المتابعين مع قرار يورى هذا، مطالبينه بعدم الاستسلام، وكان من التعليقات: "لا تستسلم، نحن نحب غنائك والموسيقى التى تقدمها، حزين جداً أن تأخذ هذا القرار باكرا".





توم كروز يستعد للصعود إلى الفضاء بسبب فيلمه الجديد

أكدت دونا لانجلي رئيسة شركة Universal Picture المعلومات التى تم تداولها حول صعود توم كروز للفضاء وتصوير فيلم هناك، وقالت:"إذا سارت الخطة كما نريد فسيصور الممثل توم كروز مشاهده داخل وخارج محطة الفضاء الدولية"، وأضافت أن توم كروز سيأخذنا إلى الفضاء وسيأخذ العالم كله معه.





انطلاق الدورة الـ73 من مهرجان برلين 16 فبراير

كشف مهرجان برلين السينمائي، عن موعد عقد الدورة الـ73 من المهرجان، وذلك في الفترة من 16 إلى 26 فبراير المقبل 2023، ويشمل ذلك أنشطة الصناعة في سوق الأفلام الأوروبية من 16 إلى 22 فبراير المقبل، وسوق الإنتاج المشترك في الفترة من 18 إلى 22 فبراير المقبل.

بدء تصوير الجزء الثانى من مسلسل "ريفو" بعد نجاح الجزء الأول

بعد نجاح الجزء الأول أعلن فريق كايروكى الغنائى بدء تصوير الجزء الثانى، حيث نشرت صفحة الفريق الرسمية على إنستجرام، بوستر الجزء الأول، وعلقت بـ"بداية تصوير الجزء الثانى من مسلسل ريفو.. متحمسين..؟".