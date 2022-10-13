شكرا لقرائتكم خبر عن جمهور مادونا مصدوم من وجهها.. وطبيب يكشف عدد العمليات التجميلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت النجمة العالمية مادونا مؤخراً، فى إطلالة غريبة، سببت صدمة كبيرة بين محبيها وجمهورها بسبب شكل وجهها المختلف والغريب، حيث أطلت ملكة البوب فى فيديو نشرته عبر حسابها على "إنستجرام"، حيث بدت بشفة منتفخة وشعر وردي يظهر فروة رأسها، وحواجب بيضاء اللون، وأنف مدبب، ما يؤكد خضوعها لعدة إجراءات تجميلية وفقا لموقع العربية.



مادونا فى أخر ظهور

ومن جهته قال طبيب تجميل فى بيفرلى هيلز، فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية، الدكتور إحسان على إن مادونا خضعت لنحو 9 إجراءات تجميلية منها عملية جراحية لشد في الوجه"، مشيرا إلى تغير شكل عينيها بسبب شد الجلد إلى الخلف.

الطبيب الذى تضم قائمة عملائه مشاهير مثل كيم كارداشيان، وكايلي جينر، وأريانا جراندي أن مادونا خضعت أيضا لعملية تجميل للأنف، مبيناً أيضا أنها حقنت مادة "البوتوكس" بشكل كبير لإخفاء التجاعيد والخطوط التعبيرية وحتى لإخفاء خطوط الفك.



ويعتقد الدكتور على أن عظام وجنتي مادونا مختلفة تمامًا عما كانت عليه عندما كانت أصغر سناً وتبدو "أكثر بروزًا"، وهو ما يعتقد أنه نتيجة خضوعها للحقن أو ما يسمى بـ"الفيلر".

كذلك قال إن ملكة البوب خضعت لعملية رفع للحاجب وقال "إذا قمت بالقياس من أعلى حاجبيها إلى أعلى خط شعرها، فإن تلك المسافة تكون أكثر من ثلاثة أصابع، وهذا يعني خضوعها لعملية رفع حاجب بعمل شقوق في مقدمة الشعر وبالتالي سيتم سحب خط الشعر إلى الوراء".

وتابع "أيضا يبدو أنها قامت بشفط دهون الذقن وشد لجلد الرقبة".