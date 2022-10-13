شكرا لقرائتكم خبر عن 200 مليون دولار ميزانية فيلم توم كروز المقبل بسبب صعوده للفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع فاريتى فى تقرير له أن ميزانية فيلم توم كروز المقبل تقدر بنحو 200 مليون دولار، ويمكن أن تزداد إذا احتاج التصوير، خاصة أنه لأول مرة يتم التصوير خارج محطة الفضاء الدولية.

وكان قد تصدر الممثل توم كروز عناوين الأخبار خلال الفترة الأخيرة بسبب إعلان دونا لانجلي رئيسة شركة Universal Picture عن دوره المقبل في الفيلم والذي سيتم تصويره في الفضاء وهذا ما اثار جلبه كبيرة على منصات الأخبار.

وقالت دونا لانجلى: "إذا سارت الخطة كما نريد فسيصور الممثل توم كروز مشاهده داخل وخارج محطة الفضاء الدولية"، وأضافت أن توم كروز سيأخذنا إلى الفضاء وسيأخذ العالم كله معه، ولا تزال تفاصيل شخصية توم كروز في الفيلم غير معلنة حتى الآن، لكن قالت دونا إنه رجل سيجد نفسه هو الوحيد الذي يستطيع إنقاذ الأرض.

وتحدث المخرج دوج ليمان فى مقابلة مع Thrillist قال ليمان:"عندما تجد منتجا يعرض عليك طلبا يبدو جنونيا مثل لنذهب لنصور فى الفضاء وفجأة تجد ناسا وSpace X وقعوا للعمل على هذا المشروع ثم توم كروز إذا يجب أن تتقبل هذا العمل".