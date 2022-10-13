نجوم الأوبرا فى سهرة طربية على مسرح الجمهورية الليلة

القاهرة - سامية سيد - تقام الليلة سهرة طربية لفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر، فى الثامنة مساء على مسرح الجمهورية، تتضمن باقة من الأعمال الغنائية الخالدة التى أبدعها كبار الملحنين منها موسيقى ذكريات لـ محمد القصبجى، لونجا نهاوند النيل القديم لـ عبده داغر، تعيشي يا بلدي لـ إبراهيم رجب ، أنا بستناك - زي الهوي لـ بليغ حمدي ، يا حلو صبح لـ محمد الموجي ، ساكن في حي السيدة - عمري ما دوقت الحب لـ محمد فوزي ، نسم علينا الهوي لـ الأخوين رحباني ، سكن الليل - إنسي الدنيا و ريح بالك - قلبي بيقولي كلام - حمال الأسيه - إلا انت لـ محمد عبد الوهاب ، زوروني كل سنه مرة لـ سید درویش ، سنة وسنتين - إياك من حبي لـ فريد الأطرش.

الحفل من أداء آية عبد الله، أحمد نافع سوزان ممدوح ، أحمد عبدالكريم ، ريم حمدي ، محمود عبدالحميد ، عبير أمين ، حسام حسني ، عازف الكمان نصر الدين.