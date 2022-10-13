عمر كمال وطليقة الفيشاوي ندى الكامل يدخلان عش الزوجية قريبًا .. ما هي القصة ؟

كتب امير فتحي في الخميس 13 أكتوبر 2022 05:43 مساءً - يبدو أن الأخبار التي انتشرت مؤخرًا حول وجود قصة حب بين ندى الكامل طليقة أحمد الفيشاوي والمطرب عمر كمال، لم تكن مجرد شائعات وأنما حقيقة مؤكدة حاول الاثنان اخفاؤها

وتستعد ندي الكامل حاليًا للزواج من عمر، حيث يحضر الاثنان عش الزوجية بمنطقة التجمع الخامس، وسوف يقيم العروسان حفل زفاف يحضر عدد من المقربين، وذلك بحسب ما ذكره أحد المصارد المقربة من الثنائي

وحرص الثنائي على إخفاء هذا الخبر عن السوشيال ميديا والإعلام،لكن بعد تداوله أكدت مصادر مقربة منهما أن ندى الكامل تشعر بالغضب والاستياء لأنها كانت ترغب في ان يكون بعيدا عن الأعين لحين اتمام الزواج.

طليقة أحمد الفيشاوي مع عمر كمال

يُشار أنه في إحدى المرات تبادل الثنائي رسائل الحب والعزل، ورغم الشائعات التي كانت مستمرة حولهما لكنها لم تعلق على هذا الأمر ورفض عمر كمال أن يوضح حقيقة علاقتهما.

عمر كمال يرد على رسالة ندى الكمال عبر ستوري إنستجرام

حيث سبق ووجهت ندى الكامل رسالة دعم لـ عمر كمال عبر حسابها بموقع «إنستجرام»، قائلة: أنا بحب طيبة قلبك وإنسانيتك يا عمر واللي بتقدمه للمجتمع، وأتمنى كل إنسان يعمل زيك لأنك إنسان عظيم.. وأنا بحبك.

واجه عمر كمال خلال الفترة الماضية أنباء ارتباطه بالسيدة ندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي عدة مرات، خاصة وأنهما ظهرا معا في عدد من الأماكن العامة والسوشيال ميديا.

وتحدث عمر كمال في وقت سابق عن حياته قبل دخوله عالم الفن قائلا ” أنا كنت تحت البلاط وجبتها من الصفر وناس كتير بيحقدوا عليا ومش حابين دا، لأن عندهم عقدة الخواجة وفاكرين الفنان بيتولد بمعلقة ذهب، ومرة روحت فرح شخص ما معروف ومحترم والناس انتقدتني وقالوا مين دا”.

وتصدرت ندى الكامل تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد خلافها مع الشيخ مظهر شاهين، وبدأ الأمر عندما علق مظهر شاهين على تصريحات الفنان محمد عطيه عن وجود 4200 ديانة في العالم، قائلًا: الأرض فيها 3 ديانات سماوية فقط وليس 4200.

من هي ندى الكامل؟

-تزوجت من الفنان أحمد الفيشاوي لمدة أربع سنوات ثم أنفصلت عنه لوجود خلافات بينهما

-ندى الكامل لديها ثلاث بنات وتعمل كسيدة أعمال فى مجالي العقارات والأحذية.

-عرفت ندى الكامل بإطلالاتها الجريئة التى كانت تظهر بها مع الفنان أحمد الفيشاوي ودائما ما كانت تحرص على مشاركة حضور المهرجانات الفنية ويقوموا بالتقاط الصور معا على السجادة الحمرا

طلاق ندى وأحمد الفيشاوي

وأعلنت ندى شهر ديسمبر الماضي خبر الطلاق عبر حسابها بـ”إنستجرام”.ونشرت صورة لها وعلقت عليها بالقول: “من امرأة قلبها هلك وانطفئ، أود أن أعلن انفصالي أنا وزوجي أحمد الفيشاوي يوم 21 من الشهر الجاري”.

وتابعت:”وربنا يوفقنا ويكتب لكل واحد فينا السعادة وراحه البال، لقد كنت خير صديق وطاب لي العيش معك، حتى في أحلك أوقاتنا.. سأفتقدك كصديق كثيرا.”

وطالبت طليقة الفنان أحمد الفيشاوي المتابعين بعدم الخوض في هذا الموضوع احترامًا لمشاعر أطفالهم وأسرتهم.

وأضافت: “لقد عشت معك 4 سنوات، واعتقد أني كنت نعم الزوجة، ونعم السند. وقد أديت وأعطيت كل ما أملك من حب وتضحية لكي ترتاح. ولكني أعتقد أنك الآن سعيد من غيري ولست تعيس”.

ندى الكامل: سوف أحبك دائمًا يا صديقي!

وقالت ندى كامل إنها تتمنى لنفسها أن تكون هي أيضًا سعيدة، “ولكن وإحقاقا للحق لقد أعطاني ووهبني كافة حقوقي الشرعية بلا نزاع أو تردد أو لحظه تفكير بل وأكثر.”

واستطردت:”سوف أحبك دائما يا صديقي، وأتمنى أن تكمل ما بدأناه سويا.. وأن تنتبه لنفسك كثيرًا.. لقد كنت أمانة ارسلها الله لي.. ولم أقصر يوما أو تركتك تعاني.. لقد حافظت عليها.”

واختتمت ندى كامل منشورها بالقول: “اللهم فرحة لا حزن بعدها. اللهم أبدل خوفي طمأنينة .. وكرامة وحرية لا قيد يمنعها .. وعزه نفس لا إنسان ولا موقف يزعزعها.”

كما أضافت: “وأعلم أن عزة النفس والكذب نقطة فاصلة في حياتي ينتهي عندها أي صديق أو حبيب.. إنها خطوطي الحمراء يا صديقي”.

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