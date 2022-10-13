شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبرى تطرح أغنية "ديس" التى تجمعها بالكدوانى من أحداث "فضل ونعمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة هند صبرى جمهورها عبر "فيس بوك" بفيديو أغنية "ديس" التى قدمتها هى والفنان ماجد الكدوانى ضمن أحداث فيلم "فضل ونعمة"، الذى يعرض خلال الفترة الحالية فى دور العرض السينمائية المختلفة.

وحرصت هند صبرى على الترويج للعمل تشوقت جمهورها له، حيث علقت على فيديو الأغنية، قائلة: "أغنية ديس فضل ونعمة، الفيلم دلوقتى فى كل سينمات مصر والوطن العربى".

وتصدر فيلم فضل ونعمة قائمة الإيرادات اليومية للأفلام المعروضة في دور العرض السينمائية المختلفة، حيث حصد أمس 344 ألفا و684 جنيها، ليصل إجمالي ما حققته الفيلم منذ بداية طرحه الأسبوع الماضى 5 ملايين و148 ألفا و624 جنيها.

فيلم "فضل ونعمة" بطولة ماجد الكدوانى، هند صبرى، محمود حافظ، محمد رضوان، ياسمينا العبد، الطفل إسماعيل أحمد الجندى وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم محمد ممدوح، وتأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام، وتدور الأحداث في إطار كوميدى حول الزوجين فضل (ماجد الكدوانى) ونعمة (هند صبرى) يمتلكان عربة أكل سريع ويتورطان في قضية ويحاولان إثبات براءتهما.