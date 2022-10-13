شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موهبة تتبناها شيرين عبد الوهاب.. وصفته بالعندليب الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة شيرين عبد الوهاب خلال لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس فى برنامج "صاحبة السعادة" على قناة DMC، عن موهبة جديدة تعمل على التحضير لها بصحبة الموزع طارق مدكور، قائلة "بندلعه ونقوله يا دودى، وهو صوت حلو أوى وبحاول أشاركه وأعرفه مين هو تراثه، ودا صوت شايفة هيكون عندليب جديد في مصر، وهو موجود في الحلقة بس مش هينفع نطلعه لأننا لسه بنجهزه.

ويكشف ”الخليج 365” معلومات عن الموهبة الغنائية التى قررت شيرين عبد الوهاب تبنيها، فاسمه الحقيقى محمود ميرى، من مواليد محافظة الإسكندرية، وتخرج فى معهد الموسيقية العربية عام 2015، ويغني ضمن الفرقة الموسيقية للهضبة عمرو دياب، وأطلق "ميري" خلال الفترة الماضية أولى تجاربه الغنائية وكانت تحمل اسم "حاولنا كتير".

ويعد الموزع طارق مدكور الداعم الأكبر، وصاحب الدور الأبرز في حياة محمود ميري، حيث تبناه منذ أكثر من عشر سنوات ويستعد خلال الفترة المقبلة في تقديمها للسوق بشكل مميز ومختلف كما فعل في بداية الألفية مع النجم محمد حماقي.

وقالت شيرين عبد الوهاب خلال الحلقة التي تم عرضها على جزأين، إنها لم تحزن من أي مطرب أخذ أغانى منها، ومن بينها أغنية "غريبة الناس"، وكذلك أغنية "هو ده حظك من الغرام"، وهذه الأغانى محظوظة بأصوات من غنوها، متابعة: نصر محروس علمنى ألا أحزن على أغنية، ولا أحزن على أغنية تضيع منى.

وأشارت إلى: لما أحب أغنى لازم أتخانق وصوتى يطلع عشان أغنى كويس، وأحب أغنى حتى لو صوتى تعبان، وبذاكر عبد الحليم حافظ على المسرح؛ لأنه معلم وبسيط للغاية وبسمع كل النصائح التي كانت تقال لى وأنا صغيرة ولا تُنفَّذ.. فأنا أنفذ تلك النصائح الآن.

واستطردت شيرين: كانوا يسموننى سمراء الجمل، موضحة أن أغنية حبيبي يا روح السمارة كنت هغنيها مع حميد الشاعرى، ولكن كنت قد ألد حينها، وتعلمت أغانى السيدة نجاة وأغانى عبد الحليم حافظ وفايزة أحمد ومحمد عبد الوهاب، فوالدى ربانى على الموسيقى الصعبة، وأنا صغيرة كنت أغنى أكثر من ذلك، لكنى الآن اخترت البساطة.

وقالت شيرين عبد الوهاب: هاتفتنى السيدة نجاة الصغيرة لتقول لى أشعر أنك خليفتى وكان هذا خلال 5 أشهر، وكان هذا الاتصال من خلال الدكتور ماجد بهجت، فربنا كرمنى بأناس جيدين في حياتى، ومدرسة نجاة الصغيرة أثرت كثيرا في حياتى وهى تحبنى.



شيرين عبد الوهاب مع الموهبة محمود ميرى



شيرين عبد الوهاب وطارق مدكور وحميد الشاعرى مع محمود ميرى