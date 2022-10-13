شكرا لقرائتكم خبر عن شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى يعلن أعضاء لجنة تحكيم جائزة عصام السيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف رئيس ومؤسس مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى عن أعضاء لجنة تحكيم مسابقة عصام السيد للعمل الأول فى نسختها الرابعة، للدورة السابعة من المهرجان والتى من المقرر إقامتها فى الفترة من 25 حتى 30 نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

وتتكون اللجنة من الكاتب والناقد محمد الروبى وهو ناقد مسرحى وسينمائى، ورئيس تحرير جريدة (مسرحنا)، وعضو مجلس إدارة المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، وكذلك أستاذ المسرح بالمعهد العالي للفنون الشعبية ، ومستشار مشروع ( ابدأ حلمك ) بالهيئة العامة لقصور الثقافة ، قام بالتحكيم في مهرجانات مسرحية وسينمائية مصرية وعربية وعالمية، له العديد من الدراسات السينمائية والمسرحية المنشورة في مجلات مصرية وعربية ، وله كتاب عن الفنان نور الشريف بعنوان الباحث .

والفنان حمزة العيلي وهو فنان مصري تخرج في كلية الحقوق، بدأ مسيرته الفنية من خلال المسرح الجامعي، ثم درس التمثيل في مركز الإبداع الفني تحت قيادة المخرج خالد جلال لمدة خمس سنوات، و شارك في العديد من الأعمال المسرحية منها الاسكافي ملكاً و أنا هاملت، و السفينة و وحشين، و ارتجال في المخ، ومسرحية ظل الحمار التي حصل من خلالها على جائزة أحسن ممثل صاعد من المهرجان القومي للمسرح ، كما شارك في عدد من الأعمال التليفزيونية منها، خفة يد، وابن أصول، بالإضافة لمشاركته في عدة أفلام أخرها فيلم الباب الأخضر.

وكذلك المخرج ناصر عبد المنعم: الذي بدأ اهتماماته المسرحية مبكرا منذ أن كان طالبا بالجامعة من خلال تجربة «مسرح الشارع»، و قدم مجموعة من الأعمال المهمة التي ساهمت في تطوير الشكل المسرحي، كما قدم الرواية النوبية من خلال عملين هما «حكايات ناس النهر» و«نوبة دوت كوم»، وقدم مسرحيات رجل القلعة، وكوكب ميكي، وليل الجنوب التي حصل من خلالها على عدة جوائز، بالإضافة لمسرحية أحدب نوتردام، و أخر مسرحياته صانع البهجة التي قدمت في افتتاح مسرح الغد، كما تولى «ناصر» إدارة المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية.

وينعقد مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج مازن الغرباوى، وتنعقد دورته السابعة فى الفترة من 25 - 30 نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ ، يترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان والنجم محمد صبحي، ويديره الدكتورة انجي البستاوى ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء أركان حرب خالد فوده محافظ جنوب سيناء .