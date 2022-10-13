شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يكشف عن صورته الأولى بشخصية "جعفر العمدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان محمد رمضان عن الصورة الأولى له بشخصية "جعفر العمدة"، التى يجسدها ضمن أحداث مسلسله الجديد "العمدة"، الذى يخوض به السباق الرمضانى المقبل 2023، وظهر خلالها بشنب وشعر يمزج بين اللونين الأسود والأبيض.

ونشر محمد رمضان الصورة عبر حسابه على "فيس بوك"، معلقا عليها: "توكلنا على الله العمدة، رمضان القادم، تأليف محمد سامى ومهاب طارق إخراج محمد سامى إنتاج محمد السعدى وجوهر".



محمد رمضان

وبدأ المخرج محمد سامى تصوير المسلسل الأيام الماضية، وتحديداً فى الديكور الأساسى الأول فى المسلسل بحى جاردن سيتى، وجمعت المشاهد الأولى كلا من محمد رمضان وعدد آخر من الفنانين، حيث من المقرر أن يصور الممثلين تباعاُ خلال الأيام المقبلة.

مسلسل "العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، أحمد داش، هيدى كريم، فريدة سيف النصر، طارق النهرى، مجدى، طارق الدسوقى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في إطار اجتماعى شعبى.



محمد رمضان العمدة

يذكر أن محمد رمضان قدم في شهر رمضان الماضى مسلسل "المشوار"، وشارك في بطولته دينا الشربيني، بيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد كمال، محمود الليثي، ندى موسى، محمد عبده، كارولين خليل، ثراء جبيل، حنان يوسف، سما إبراهيم، وضيفا الشرف سيد رجب وعمرو عبد الجليل والعمل من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين، وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر.