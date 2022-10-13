شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تعاقده على 13 عرضا بأمريكا.. نادر عباسى: بدء بروفات العروض فى يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المايسترو نادر عباسي عن تعاقده على قيادة 13 عرضا أوبرالى فى الولايات المتحدة الأمريكية العام المقبل 2023، وذلك لـ أوبرا لابوهيم التى تعتبر من أشهر أوبرات المؤلف الإيطالي بوتشينى، كما أكد نادر عباسى خلال تصريحات خاصة لموقع ”الخليج 365” أنه سيبدأ العمل على بروفات تلك العروض فى يونيو من العام المقبل على أن تبدأ العروض فى شهر يوليو إلى أغسطس.

واستكمل نادر عباسى أن الرئيس والمدير الفني لمهرجان (جليمرجلاس) الشهير بمدينة نيويورك السيد روبرت اينسلاي تعاقد معه كأول مايسترو مصري يقود 13 عرضا فى أمريكا قائلاً "إنه يعتز باختياره من قبل القائمين على العروض فى أمريكا لقيادة هذا الكم من العروض، والذى يحظى باهتمام بالغ يعلمه كل محبى العروض فى الأوبرا، مضيفاً أنه دوماً ما يسعد ويفتخر برفع اسم وطنه فى كافة المحافل الدولية، وهو ما حدث بالتأكيد خلال مسيرة طويلة، قاد فيها عروض الاوركسترا فى أهم البلدان على مستوي العالم مثل روسيا وفرنسا وغيرهم".

ويمتلك المايسترو نادر عباسى فى مسيرته الفنية رصيداً هائلاً من النجاحات إذ قاد العديد من العروض البارزة على المستوي العالم، وكان أول مايسترو عربي يتم اختياره لقيادة عروض فى روسيا وفرنسا، كما اشتهر خلال عام 2021 بقيادة عرض موكب المومياوات بالإضافة لعرض طريق الكباش.



المايسترو نادر عباسى

وقد حل مؤخراً المايسترو نادر عباسى ضيفاً على تليفزيون الخليج 365 فى حوار مع الزميل ذكى مكاوى كشف فيه العديد من الأمور عن مسيرته وحياته، تطرق فيها إلى أمور عديدة للمرة الأولى، وذلك بداية من جيرته للفنانة عفاف راضى التى تسببت فى حبه للغناء منذ الطفولة، وقصة دخوله الكونسرفتوار فى سن كبيرة، أيضا تطرق خلال الحلقة إلى نقاط أخرى تتمثل فى رأيه بشأن أغاني المهرجانات، وكواليس جديدة حول موكب المومياوات وطريق الكباش، وكيف حرمته الموسيقى من ممارسة الرياضة بصورة مستمرة، وتحديدا رياضة التنس الذى كان يعشقها.