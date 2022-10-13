شكرا لقرائتكم خبر عن توم كروز يستعد للصعود إلى الفضاء بسبب فيلمه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت دونا لانجلي رئيسة شركة Universal Picture المعلومات التى تم تداولها حول صعود توم كروز للفضاء وتصوير فيلم هناك، وقالت:"إذا سارت الخطة كما نريد فسيصور الممثل توم كروز مشاهده داخل وخارج محطة الفضاء الدولية"، وأضافت أن توم كروز سيأخذنا إلى الفضاء وسيأخذ العالم كله معه.

وقالت دونا لانجلي رئيسة شركة Universal Picture إن هذا المشروع سيكون رائعا هم سيأخذون صاروخا للفضاء وسيقومون بالتصوير هناك ويأملون أن يكون توم كروز أول مدني يسير خارج محطة الفضاء الدولية، ولا تزال تفاصيل شخصية توم كروز في الفيلم غير معلنة حتى الآن، لكن قالت دونا إنه رجل سيجد نفسه هو الوحيد الذي يستطيع إنقاذ الأرض.

الفيلم من إخراج دوج ليمان وليس هذا أول عمل يجمع كروز بالمخرج دوج ليمان، فهما عملا معا من قبل فى فيلم The Edge of Tomorrow فى عام 2014، وتحدث المخرج دوج ليمان عن توم كرروز فى مقابلة له مع Deadline قائلا "توم كروز لديه هذا الحماس ليقوم بالعديد من الأدوار المختلفة والمليئة بالمخاطر ورغم كل تلك الأعمال الذى قام بها هو لايزال يملك ذلك الشغف ليقوم بتجربة المزيد".

وفى مقابلة مع Thrillist قال ليمان "عندما تجد منتجا يعرض عليك طلبا يبدو جنونيا مثل لنذهب لنصور فى الفضاء وفجأة تجد ناسا وSpace X وقعوا للعمل على هذا المشروع ثم توم كروز إذا يجب أن تتقبل هذا العمل".

وتحدث توم كروز في بداية العام الجاري وصرح أنه لا يأخذ عطلات لأنه يعيش أحلامه، وحقق فيلم Top Gun: Maverick آخر عمل قدمه توم في العام الجاري إيرادات وصلت إلى مليار و676 ومليونا 811 ألف دولار بدورالعرض المختلفة حول العالم وذلك منذ طرح العمل يوم 27 مايو الماضى بدور العرض المختلفة حول العالم.