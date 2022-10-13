شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "فضل ونعمة" يتصدر الإيرادات اليومية ويسجل 344 ألفا و684 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر فيلم فضل ونعمة قائمة الإيرادات اليومية للأفلام المعروضة في دور العرض السينمائية المختلفة، حيث حصد أمس 344 ألفا و684 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم منذ بداية طرحه الأسبوع الماضي 5 ملايين و148 ألفا و624 جنيها.

فيلم "فضل ونعمة" بطولة ماجد الكدوانى، هند صبرى، محمود حافظ، محمد رضوان، ياسمينا العبد، الطفل إسماعيل أحمد الجندى وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم محمد ممدوح، وتأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام، وتدور الأحداث في إطار كوميدى حول الزوجين فضل (ماجد الكدوانى) ونعمة (هند صبرى) يمتلكان عربة أكل سريع ويتورطان في قضية ويحاولان إثبات براءتهما.

يذكر أن آخر أعمال ماجد الكدوانى في السينما فيلم "الجريمة" الذى تم طرحه في يناير 2022، من بطولة أحمد عز، منة شلبى، سيد رجب، رياض الخولى، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، نبيل عيسى، ميرنا نور الدين، حجاج عبد العظيم، محمد أبو داود، وعدد آخر من الفنانين، وإخراج وتأليف شريف عرفة، وشارك في كتابة السيناريو والحوار أمين جمال، محمد محرز.

أما هند صبرى فيعرض لها حالياً فيلم "كيرة والجن" الذى حقق أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية بوصوله إلى 116 مليون و856 ألف جنيه حتى الآن والفيلم مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.