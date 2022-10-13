شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الدورة الـ73 من مهرجان برلين 16 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مهرجان برلين السينمائي، عن موعد عقد الدورة الـ73 من المهرجان، وذلك في الفترة من 16 إلى 26 فبراير المقبل 2023، ويشمل ذلك أنشطة الصناعة في سوق الأفلام الأوروبية من 16 إلى 22 فبراير المقبل، وسوق الإنتاج المشترك في الفترة من 18 إلى 22 فبراير المقبل.

وكان منح مهرجان برلين فى دورته الماضية، جائزة الدب الذهبى لفيلم "ألكاراس" للمخرجة الإسبانية كاترلا سيمون، وهو يروى بطريقة ناعمة وعميقة قصة عائلة مزارعين أربكت الحداثة حياتها. وأهدت المخرجة التى استعانت فى فيلمها بممثلين غير محترفين الجائزة إلى "الناس الذين يزرعون الأرض"، مشددة على أهمية الزراعة للمجتمع.

وباتت سيمون بذلك ثالث مخرجة شابة يفوز فيلمها بالجائزة الكبرى فى أحدث دورات المهرجانات السينمائية الأوروبية الكبرى، بعد حصول الفرنسية جوليا دوكورنو على السعفة الذهبية فى مهرجان كان ومواطنتها من أصل لبنانى أودرى ديوان على الأسد الذهبى فى مهرجان البندقية.

وفازت بجائزة الدب الفضى الممثلة الألمانية، تركية الأصل، ملتم كابتان عن دورها فى فيلم "رابى كورناز ضد جورج دبليو بوش"، كما نالت كاتبة سيناريو الفيلم، ليلى شتيلر، جائزة الدب الفضي.

ويروى الفيلم قصة والدة مراد كورناز الذى جرى احتجازه لسنوات طويلة فى معتقل غوانتانامو الأمريكى فى كوبا، ومحاولتها لتحرير ابنها من اعتقاله.

فيما فازت المخرجة الفرنسية كلير دينيس بجائزة الدب الفضى لأحسن إخراج عن فيلمها "أفيك آمور إيه اشارنمون (بمحبة وتصميم)" بطولة جوليت بينوش وفينسان ليندون. ويحكى الفيلم عن امرأة تتعرض حياتها للاضطراب بعد ظهور شريك سابق لها مرة أخرى.

أما جائزة لجنة التحكيم الكبرى فذهبت لقصة فيلم "فيلم الروائية" للمخرج الكورى الجنوبى هونج سانج-سو، ووتدور قصة الفيلم عن كاتبة تقابل أناسا مختلفين على مدار اليوم وكان سونج سانج-سو فاز فى نسخة العام الماضى بجائزة أحسن سيناريو عن فيلمه الأبيض والأسود "انتروداكشن" (مقدمة).