اعتزال يوري مرقدي.. "الفن أصبح طريقة للتخلص من السوائل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أعلن الفنان اللبناني يوري مرقدي، اعتزاله الغناء، ساخرا من الحالة التي وصل إليه الفن مؤخرا.

مرقدي، الذي غاب عن الساحة منذ 3 سنوات، نشر عبر حسابه على "انستجرام"، علق على اعتزاله الفنّ، وكتب "عندما يصبح الفن طريقة للتخلص من السوائل من الكلية، أفضّل الفن في العتمة"، وأضاف: "I'm out".

وأشار مرقدي ، في تصريحات لموقع لبناني، إلى أنّ اعتزاله الفن نهائي، سواء الغناء أو التمثيل .

مرقدي، نال شهرته بعد تقديم أغاني"شفتى وصلتى بيا لفين"، و"عربيا أنا"، و"بحبك موت".

وشارك مرقدي في بطولة فيلم "الحياة منتهى اللذة"، مع حنان ترك، منة شلبى، زينة، سعادة نصر، وقدم مع الفنانة رولا سعد مسلسل لبناني بعنوان "مجنون فيكى".